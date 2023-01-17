Пока Россию будут душить санкциями, Украина продолжит получать всю необходимую поддержку.

Западные санкции против России погрузят российскую экономику в рецессию, которая будет длиться десятилетиями. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", – заявила она.

Глава Еврокомиссии заверила, что агрессивная война России не останется безнаказанной. Также она пообещала украинцам, что "непоколебимая поддержка Украины" со стороны Запада не ослабеет.

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"За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами", – заявила фон дер Ляйен.

Российское вторжение в Украину – актуальные новости

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли убитыми почти 117 тысяч человек. Также российская армия лишилась более 3,1 тыс. танков, 6,2 тыс. других бронемашин, понесла ощутимые потери в другой технике.

На фоне тяжелых потерь и в целом неудачного хода войны Кремль анонсировал увеличение российской армии до 1,5 миллиона человек.

Эксперты полагают, что России едва ли удастся мобилизовать еще полмиллиона рекрутов. И даже если это удастся, вооружить их и экипировать будет крайне затруднительно.

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