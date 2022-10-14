Относительно России, девятый пакет санкций ЕС может запретить импорт бриллиантов, использование антивируса Kaspersky в ЕС и продажу недвижимости россиянам.

Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия считают, что Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как против России.

Как пишет Польское радио, эти страны направили в Еврокомиссию проект своих предложений по девятому пакету санкций против России и против Беларуси.

Речь идет о синхронизации санкций в отношении России и Беларуси, что уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

Видео дня

По словам дипломатов ЕС, есть две цели: во-первых, как можно сильнее ударить по беларуской экономике и заставить режим в Минске прекратить помогать Москве в войне против Украины, во-вторых, осуществить меры, чтобы россияне не пытались обойти санкции.

Вопрос заключается в том, будет ли единогласное согласие всех стран ЕС после того, как Россия атаковала гражданские цели в Украине с территории Беларуси.

Относительно России, новые санкции ЕС могут касаться запрета на импорт бриллиантов, использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС и запрета на продажу недвижимости россиянам. Это санкции, которые были изъяты из восьмого пакета во время дискуссий.

Кроме того, пять стран подтвердили свое предложение об отключении всех российских банков от глобальной системы финансовых расчетов SWIFT, введении санкций в отношении атомной энергетики и ограничении на другие услуги.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, 6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Этот пакет предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро. Также санкции введут против 35 новых физических лиц и компаний, которые вовлечены в войны, проведение фиктивного референдума на оккупированных территориях и пропаганды.

В Офисе президента рассказали, что девятый пакет санкций может содержать установление предельной цены на российский газ, а также отключение российских банков от SWIFT. Также речь может идти о полном запрете выдачи виз россиянам и запрете российским судам заходить в европейские порты.

Впрочем, введение новых санкций может столкнуться с противодействием со стороны некоторых стран ЕС, в частности - Венгрии.

Действующее венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном уже давно известно своей пророссийской позицией, и уже неоднократно ставило преграды для введения новых санкций против России, даже после начала полномасштабного вторжения в Украину. А в сентябре Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ до конца этого года. Он считает, что якобы именно санкции, а не агрессивные действия Кремля, являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции в Европе.

Больше всего Венгрия противодействует введению энергетических санкций, из-за своей полной зависимости от российских нефти, газа и ядерного топлива. Поэтому Венгрия требовала от ЕС гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции. Если с энергетикой понятно, то зачем Венгрия уже дважды блокировала введение санкций против российского патриарха Кирилла, остается загадкой.

Сейчас для принятия таких решений, как введение санкций, нужно согласие всех стран ЕС. Это означает, что если даже одна из стран ЕС не поддержит то или иное решение, оно будет считаться не принятым. Такой механизм усложняет принятие решений и является особенно проблематичным во времена серьезных кризисов, таких как война России против Украины.

Регулярные блокирование решений со стороны таких стран, как Венгрия заставили руководство Евросоюза задуматься об отказе от принципа единогласия в вопросах санкций против России.

В частности, еще в июне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал отказ от принципа принятия решений единогласно при обсуждении судьбоносных вопросов для ЕС. Он отметил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

Вас также могут заинтересовать новости: