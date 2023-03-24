Он использует американский Boeing 737 для личных поездок.

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении беларуских госпредприятий, чиновников и самолета Александра Лукашенко.

Как сообщается на сайте Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами вносит в список три организации и девять физических лиц, а также определяет самолет как заблокированную собственность.

"Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против беларуского народа. Мы по-прежнему привержены возложению ответственности на режим Лукашенко за его подавление демократии и поддержку путинской войны", - заявил замминистра финансов Брайан Нельсон.

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Санкции вводят против заводов и руководства БелАЗ и МАЗ. Также в список попала ЦИК Беларуси и семь ее членов. Кроме того, санкции введены в отношении Boeing 737.

"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к EW-001PA и другим роскошным самолетам и использует их для личных поездок. Более того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", - говорится в сообщении.

Государственный департамент также вводит визовые ограничения в отношении 14 человек, в том числе должностных лиц режима, причастных к политике угроз и запугивания беларуского народа.

Санкции против Беларуси

Напомним, что летом правительство Великобритании ввело экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси из-за поддержки вторжения в Украину режимом Лукашенко.

В октябре Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия предложили ввести против Беларуси такие же европейские санкции, как против России.

В январе Украина ввела санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси.

В феврале 2023 года Совет ЕС решил продлить еще на один год ограничительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси и поддержкой войны против Украины режимом Лукашенко.

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