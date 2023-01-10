Страны оказывают военную поддержку режиму Кремля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ввести новые санкции против Ирана и Беларуси, которые поддерживают режим РФ в войне против Украины. Об этом чиновница заявила во вторник, 10 декабря, в рамках брифинга по итогам подписания Третьей совместной декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО.

Глава ЕК отметила, что Брюссель готов расширить санкции против режимов, поддерживающих Москву. В этом контексте она упомянула об особой "роли" Беларуси.

"Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - сказала она.

Видео дня

Риторику фон дер Ляйен также поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он упомянул, что Альянс нацелен на усиление поддержки Украины и укрепление трансатлантических связей.

"Мы только что подписали третью декларацию о сотрудничестве... Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился" , - подытожил он.

Недавно представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Северная Корея также оказала военную помощь РФ для войны против Украины. Он отметил, что на фоне антироссийских санкций Москва была вынуждена искать поддержку у таких стран, как Иран и КНДР.

Как мы писали ранее, сегодня высокопоставленные члены ЕС и НАТО встретились в Брюсселе для подписания Третьей совместной декларации о сотрудничестве. Помимо пунктов о дальнейшем взаимодействии между организациями, изюминкой нового соглашения стало обещание поддержать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: