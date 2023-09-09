Участники так не смогли преодолеть разногласия относительно формулировок о войне.

В столице Индии Нью-Дели стартует ежегодный саммит лидеров самых могущественных государств мира. Они достигли широкого согласия по таким вопросам, как криптовалюты и реформы многостороннего развития банков, но не по Украине, пишет Reuters.

Известно, что переговорщики от стран "Большой двадцатки" в течение нескольких дней пытались договориться относительно формулировок о кровавой войне, которую Россия развязала против Украины.

Издание, ссылаясь на проект декларации саммита, утверждает, что участники переговоров так не смогли преодолеть разногласия. У лидеров остается возможность достичь компромисса по этому вопросу: в 38-страничном проекте, который был распространен среди членов делегаций, параграф "геополитическая ситуация" остался пустым, хотя остальные 75 параграфов были согласованы и заполнены.

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По информации Reuters, к подготовке так называемой Декларации лидеров пытались привлечь и представителей страны-агрессора. РФ на саммите представляет не российский диктатор Владимир Путин, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал бессрочный ордер на арест из-за причастности к военным преступлениям, а министр иностранных дел страны Сергей Лавров. По информации пропагандистского агентства ТАСС, он уже прибыл на саммит.

Обновлено (9:25): Источники Reuters сообщают, что совместная декларация может в конце концов содержать разные параграфы с изложением взглядов разных стран, или только общие фразы.

"Мы можем скрыть разногласия и сделать общее заявление о том, что у нас должен быть мир и согласие во всем мире, чтобы все согласились", – сказал один из источников.

Один из чиновников отметил, что РФ было предложено принять взгляды западных стран и выразить свое несогласие в отдельной части заявления, но "но пока Россия блокирует компромисс, приемлемый для всех остальных". Если согласия по поводу заявления не будет, саммит Большой двадцатки может впервые за 20 лет закончиться без какой-либо декларации.

Саммит G20 - что нужно знать

9-10 сентября в Нью-Дели будет проходить 18-й ежегодный саммит "Большой двадцатки" (G20), в которую входят 19 крупнейших экономик мира и ЕС.

В этом году на саммит не пригласили Украину в качестве гостя, как это было в прошлом году на саммите в Индонезии. Кроме этого, Индия, принимающая саммит, продолжает стремиться замолчать российскую агрессию против Украины и хочет избежать соответствующих формулировок в итоговом документе саммита.

В то же время США, чью делегацию возглавляет лично президент Джо Байден, называет поддержку Украины в войне против РФ вторым приоритетным вопросом для обсуждения.

Китайский лидер Си Цзиньпин проигнорировал саммит. Также на саммите не будет российского диктатора Владимира Путина, его заменяет глава МИД Сергей Лавров.

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