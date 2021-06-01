Кремль хочет дождаться, пока Минск "стечет кровью", чтобы предложить ему "братскую помощь" и после этого проглотить.

Отвлечение внимания общества от важных экономических или общественных проблем - популярная манипулятивная техника, к которой прибегают правительства. Легче всего это делают в авторитарных, непрозрачных, менее свободных и небогатых странах. Особенно, когда правителю уже давно пора на пенсию, но он хочет убедить соотечественников, что он - гарант их безопасности, стабильности и светлого будущего.

А если они не слушаются и выходят на улицы? Можно развязать новую войну и дальше руководить мобилизованным народом, занятым борьбой с внешним врагом. Только война на востоке Украины длится уже 7 лет. Она уже не будоражит россиян. А пустые пляжи оккупированного Крыма их не привлекают, - пишет Rzeczpospolita. Соотечественники Путина устали от операции в Сирии, не говоря уже о том, что их не волнует деятельность российских наемников в странах Африки.

Читайте такжеЛукашенко рассекретил содержание своего "черного чемоданчика" на встрече с Путиным (видео)Поэтому правителю нужно было придумать для народа новый предмет интереса. Это должно было быть что-то близкое, понятное. И русскоязычная Беларусь, которая для россиян была примером чистой и ухоженной страны, где правит "хозяйственник" Александр Лукашенко, лучше всего подходила на эту роль.

Российские пропагандистские СМИ очень быстро забыли, как белорусский автократ потопил в крови и пытках протесты, которые в его стране вспыхнули после выборов прошлого августа. Даже российских журналистов, оказавшихся в белорусском аду и едва вернувшихся в Россию, быстро заставили замолчать. Теперь пропаганда Кремля говорит о Беларуси как о братской стране, атакованной враждебными силами Запада. И ей якобы нужна забота и опека "старшего брата". Если придется, то и военная и экономическая поддержка.

Читайте такжеWP: Критика и санкции против Лукашенко - это не стратегия в отношении БеларусиЕще в 2019 году начались разговоры о том, что в Кремле серьезно рассматривают аншлюс Беларуси как способ обеспечить Путину пятый срок у власти. Но тогда Лукашенко маневрировал и смог выкрутиться. Он даже собирался импортировать американскую нефть через Польшу. Сегодня же у него нет выхода. Его жизнь полностью в руках Путина. И если потребуется, он посадит еще не один самолет.

"Но что власти России предлагают белорусам, которых пытают и преследуют? - спросило издание российского аналитика, приближенного к Кремлю. - "Это внутренние дела Беларуси", - ответил он.

Встреча Лукашенко с Путиным: что известно

На встрече Лукашенко с Путиным речь шла о том, что в ближайшее время Минск получит от Москвы второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов из общей суммы в 1,5 миллиарда.

В разговоре с Лукашенко президент РФ поднял вопрос о задержанной в Беларуси гражданке РФ Софье Сапеге - девушке белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Министерству иностранных дел России поручено следить за ее судьбой. Лукашенко также обсуждал с Путиным инцидент с самолетом Ryanair.

Это уже третья встреча Лукашенко и Путина в 2021 году. Переговоры длились более 5 часов.

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Перевод: Лесь Дымань