На Донбассе продолжается нечто большее, чем битва за украинское будущее, и у Запада еще есть шанс победить.

Кремль видит свое будущее в гибридных войнах, протекающих ниже предела, который заставил бы НАТО вмешаться. Но такие войны дают возможность получить статус мировой державы. Этот рецепт уже работает на востоке Украины и в Сирии, но он требует денег, которых у России нет. Может это и есть та надежда, которая нужна Западу?

Об этом пишет Die Welt. Со времен Великого Княжества Литовского, которое простиралось от Балтийского до Черного моря, господство над этим регионом всегда было причиной для борьбы между большими державами. Дания, Швеция, Польша, Россия, Пруссия, Германская империя претендовали на эти территории. В последний раз такую схватку вели СССР и США, чья проекция силы заложила основу атлантической системы.

Читайте такжеBloomberg: Отряды спецназа США могли бы помочь Украине в войне с РоссиейС точки зрения Кремля, эта система - не просто неудобство, а экзистенциальный вызов в военном, экономическом, а также в моральном поле. Война в Украине, огонь которой активно поддерживает Россия с 2014 года - это лишь второстепенная площадка более масштабного конфликта.

"В боях за Донбасс, спровоцированных плохо прикрытыми имперскими амбициями Кремля, уже давно началось и приобрело крайне опасную форму возвращение истории. Между Балтийским и Черным морями разворачивается битва за российское наследие. И российские элиты не собираются проигрывать", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в вопросе войны Кремль полагается на политику, которая выходит далеко за пределы экономической силы России. Но внутриполитические круги поддерживают этот подход. У Москвы хватает популистского потенциала, чтобы военные успехи давали результаты. Так открываются двери военно-политически непредсказуемости.

Сегодня ситуация уже не определяется ядерной дисциплиной времен Холодной войны. Побеждает тот, кто действует первым. Офицеры генеральных штабов "старой школы" хорошо знают, насколько опасен такой подход, когда в стран есть ядерное оружие. Долговременный ядерный мир был основан на понимании того, что альтернативы сосуществованию просто не существует. Но те времена уже закончились.

Читайте такжеForbes: НАТО отрабатывает свою реакцию на вторжение России в Украину"Война хотя бы в сдержанной форме снова стала возможной. Это видно на востоке Украины, в Сирии, в Ливии, но также в Балтии", - говорится в статье.

Россия строит новую армию, разрабатывает новые ядерные возможности и развязывает войны под прикрытием своего ядерного потенциала. Она устраивает масштабные военные учения, пытаясь произвести впечатление и запугать Запад, а также соседей.

"Проблема Путина в том, что российская экономика не способна вести противостояние ни в одной из областей кроме сырья и оружия. И это не изменится. А гибридная война стоит очень дорого. Внешняя экономика не приносит этих денег, а внутренняя не может себе позволить. Это создает для Кремля необходимость принять историческое решение: либо наступать, либо поставить под угрозу социальный порядок внутри России", - замечает издание.

Die Welt подчеркивает необходимость понимать существование этой пропасти междум "экономической Россией" и "военной Россией". Лишь так можно постепенно вновь применить все достижения Холодной войны.

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Перевод: Лесь Дымань