Рубио отметил, что именно это Трамп сказал российскому диктатору Путину.

Президент США Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а достижения полного завершения войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. "Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы, а хочет, чтобы она закончилась, и это будет трудно, и это должно происходить поэтапно", - сказал политик, передает Госдепартамент.

Рубио отметил, что именно это Трамп сказал российскому диктатору Путину.

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Госсекретарь очертил примерный сценарий завершения войны в Украине и отметил, что он может начаться с прекращения огня. Но, как заметил госсекретарь, об этом еще не договаривались и даже не велись переговоры.

Далее, по его мнению последуют этапы открытия таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не били по объектам энергетической инфраструктуры. "Посмотрим, как это сработает", - отметил Рубио.

Госсекретарь выразил уверенность, что Трамп "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия, то есть страны всего мира должны принимать в этом участие".

Он в очередной раз подчеркнул, что именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, а США "будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины".

США и окончание войны в Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил о перспективе проведения переговоров о судьбе Украины между РФ и США. Сразу после прихода в Белый дом он отметил, что настроен как можно скорее закончить эту войну.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США введут санкции против РФ и отправят своих военных в Украину, если российский диктатор откажется от переговоров о прекращении войны.

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