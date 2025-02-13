По словам Трампа, последние недели, возможно, были лучшими в истории США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вчерашние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, эти разговоры были "замечательными". Об этом он написал в Truth Social.

"Хорошая возможность закончить эту ужасную, очень кровавую войну", - добавил он.

Также Трамп подчеркнул, что последние три недели были "замечательными, а возможно, даже лучшими в истории США".

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Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным - что известно

Как писал УНИАН, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время переговоров они обсудили войну в Украине и отметили, что "хотят остановить миллионы смертей, которые происходят в войне между Россией и Украиной".

Также в тот же день состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, разговор лидеров "был достаточно длинным, достаточно предметным".

"Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа. Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. Он говорил о том, что он очень настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась", - отметил Ермак.

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