Полиция Британии не считает его смерть подозрительной.

Российский магнат был найден мертвым в гараже своего роскошного особняка в британском графстве Суррей.

66-летний российский олигарх, сколотивший состояние на нефти и газе, был украинского происхождения. Полиция рассматривает смерть отца троих детей Михаила Уотфорда как "необъяснимую", но не считает ее подозрительной, пишет dailymail.co.uk.

Издание отмечает, что новости о смерти Уотфорда появились в тот день, когда премьер Британии Борис Джонсон сообщил Палате общин, что опубликует полный список людей, связанных с режимом Владимира Путина, значительная часть которых столкнется с санкциями.

Как сообщает The Sun, друг семьи магната сказал, что душевное состояние Уотфорда могло быть расстроено из-за войны в Украине, которую развязала РФ. "Время его смерти и вторжения в Украину, безусловно, не случайно", — сказал источник газете.

Настоящее имя олигарха Михаил Толстошея. Он родился в 1955 году в Украине.Он изменил свою фамилию на Уотфорд, когда переехал в Великобританию в начале 2000-х. Он принял британское гражданство и занялся недвижимостью.

Михаил Уотфорд проживал в имении Вентворт в Суррее. Дом он приобрел несколько лет назад за 18 млн фунтов стерлингов. Ворота к нему делала та же компания, что делала ворота и для Кенсингтонского дворца. Только подъездная дорога к дому стоила более 56 тыс. фунтов.