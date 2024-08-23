Витаутас Ландсбергис, один из героев войны за независимость балтийских стран от Советского Союза, теперь опасается, что уроки этой борьбы за независимость были утеряны для Запада, и критикует западные страны за нерешительность в противостоянии Владимиру Путину.
В интервью POLITICO он заявил, что Запад все еще не осознает весь масштаб угрозы, исходящей от Владимира Путина, и не делает достаточно, чтобы помочь Украине победить российские войска и сказал, что считает "самоубийственно наивным" представление о том, что Путина можно победить без гораздо больших усилий.
По словам Ландсбергиса, история Германии - одна из причин, по которой на ней лежит особая ответственность за защиту Европы от путинской агрессии. Но канцлер Германии Олаф Шольц, по его словам, не справляется с этой задачей.
Шольц "скорее всего, понимает, что Россию нужно остановить", - говорит Ландсбергис, но не делает достаточно, чтобы реально остановить Путина, что делает его "бессознательно помощником убийцы".
"Сокращая помощь, не разрешая использовать немецкое высокоточное оружие и проявляя излишнюю осторожность во многих вопросах, канцлер Шольц считает, что принимает разумные решения", - говорит Русланас Иржикевичюс, литовский журналист и историк.
Но единственный способ предотвратить падение Украины и появление российских войск на границах ЕС и НАТО, добавил он, - это "дать украинским военным возможность не только защищаться, но и нападать".
Война в Украине - мнения
Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине завершится тогда, когда обе стороны поймут, что достичь поставленных целей военным путем невозможно, однако на это могут уйти годы.
При этом он отметил, что 100% справедливый мир для Украины, который, означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым и возмещение убытков от войны за счет агрессора, скорее всего, будет невозможен.