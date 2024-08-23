Он считает "самоубийственно наивным" представление о том, что Путина можно победить без гораздо больших усилий.

Витаутас Ландсбергис, один из героев войны за независимость балтийских стран от Советского Союза, теперь опасается, что уроки этой борьбы за независимость были утеряны для Запада, и критикует западные страны за нерешительность в противостоянии Владимиру Путину.

В интервью POLITICO он заявил, что Запад все еще не осознает весь масштаб угрозы, исходящей от Владимира Путина, и не делает достаточно, чтобы помочь Украине победить российские войска и сказал, что считает "самоубийственно наивным" представление о том, что Путина можно победить без гораздо больших усилий.

По словам Ландсбергиса, история Германии - одна из причин, по которой на ней лежит особая ответственность за защиту Европы от путинской агрессии. Но канцлер Германии Олаф Шольц, по его словам, не справляется с этой задачей.

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Шольц "скорее всего, понимает, что Россию нужно остановить", - говорит Ландсбергис, но не делает достаточно, чтобы реально остановить Путина, что делает его "бессознательно помощником убийцы".

"Сокращая помощь, не разрешая использовать немецкое высокоточное оружие и проявляя излишнюю осторожность во многих вопросах, канцлер Шольц считает, что принимает разумные решения", - говорит Русланас Иржикевичюс, литовский журналист и историк.

Но единственный способ предотвратить падение Украины и появление российских войск на границах ЕС и НАТО, добавил он, - это "дать украинским военным возможность не только защищаться, но и нападать".

Война в Украине - мнения

Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине завершится тогда, когда обе стороны поймут, что достичь поставленных целей военным путем невозможно, однако на это могут уйти годы.

При этом он отметил, что 100% справедливый мир для Украины, который, означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым и возмещение убытков от войны за счет агрессора, скорее всего, будет невозможен.

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