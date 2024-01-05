Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен являются акционерами компании ABH Holdings.

Зарегистрированная в Люксембурге ABH Holdings SA подала иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины более чем на $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший "Альфа-банк Украина"). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Правовой основой иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

ABH Holdings представляет интересы структур "Альфа-банка". Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен из "Альфа-Групп" являются акционерами этой компании.

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"Сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH осознает, что Украина, не имея реальной надежды на законную победу в этом арбитраже, начала закулисную кампанию, обвиняя акционеров ABHH в различных выдуманных нарушениях. В основе этого лежит своего рода необоснованные и незаконные уголовные обвинения, которые традиционно составляли часть моделей корпоративного рейдерства в бывших советских государствах. ABHH тщательно зафиксировал все случаи "черного пиара" Украины и рассмотрит возможность передачи их в международный арбитраж", - сказано в заявлении.

Национализация Sense Bank - детали

Sense Bank был национализирован в Украине летом 2023-го. Государство в лице Минфина приобрело банк за 1 гривну. В Нацбанке Украины поводом для национализации Sense назвали связь Фридмана и Авена с Россией, а также действующие против них персональные санкции. В декабре 2023 года СБУ объявила Фридмана в розыск. В настоящее время он пребывает в РФ, куда вернулся несколько месяцев назад.

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