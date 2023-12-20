Указанная дата исчезновения - 10 октября 2023 года.

СБУ объявила в розыск подсакционного российского миллиардера Михаила Фридмана. Его разыскивают по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Указанная дата исчезновения - 10 октября 2023 года.

По версии Службы безопасности Украины, бизнесмен организовал сбор материально-технической помощи для нужд российских войск, воюющих в Украине. 6 октября СБУ объявила об аресте активов трех акционеров "Альфа-Групп" - Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова - на сумму более 17 миллиардов гривен (463 миллиона долларов).

Пропагандистские росСМИ сооющали, что он находится в Москве.

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"7 декабря, Российский еврейский конгресс (РЕК) провел вечер в Джазовом клубе Игоря Бутмана на Таганке, посвященный празднику Ханука. Вспомнить события II века до н. э., когда Маккавеи разгромили и изгнали с Храмовой горы греко-сирийские войска, очистили и освятили заново храм, оскверненный правителем Антиохом IV Епифаном, руководство РЕК пригласило общественных и культурных деятелей. Среди пришедших на праздничный вечер были посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Герман Хан, президент АО "Медицина", академик Григорий Ройтберг, сенатор Людмила Нарусова, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, режиссер Марк Розовский, поэт Владимир Вишневский и другие.", - сказано в сообщении.

Санкции против Фридмана

Михаил Фридман, Петр Авен и другие сооснователи "Альфа-групп" вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину попали под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе 2023 года они попали под санкции США.

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.

Отмечается, что решение касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании.

"Среди заблокированных активов - финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод", - отмечают в СБУ.

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