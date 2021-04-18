Также глава МИД Великобритании Доминик Рааб напомнил о попытке отравления Скрипалей в Солсбери веществом "Новичок".

Британия поддерживает Чехию и ее решение выслать 18 работников российского посольства из-за организации взрыва на военном складе в 2014 году.

Об этом заявил глава МИД Британии Доминик Рааб, передает Европейская правда.

"Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдут российские спецслужбы в своих попытках провести опасные и вредоносные операции в Европе", - говорится в заявлении министра.

"Это показывает модель поведения Москвы, после нападения с "Новичкам" в Солсбери... Мы как никогда полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери, и приветствуем действия чешских властей сделать то же самое. Россия должна воздержаться от действий, нарушающих основные международные нормы", - добавил Рааб.

Напомним, ранее в Британии были предъявлены обвинения двум гражданам России, агентам ГРУ, известным как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка которого произошла в Солсбери.

Читайте такжеЧехия будет говорить о причастности РФ к подрыву своего арсенала на заседании глав МИД ЕС

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

Отравление Скрипалей российскими ГРУшниками

5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Великобритания обвинила в отравлении Россию. Осенью правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых - ими оказались россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердил, что они - сотрудники российских спецслужб Чепига и Мишкин. В феврале 2019 стало известным имя третьего подозреваемого в отравлении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий