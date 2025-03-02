По словам британского премьера, сегодняшние переговоры проходили на основе того, что Европа будет работать совместно с США.

Для того, чтобы избежать будущих конфликтов, Украине необходимы реальные гарантии безопасности. Для этого Европе и США необходимо работать вместе.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в Лондоне, сообщает The Guardian.

Он рассказал, что не считает США "ненадежным союзником". Он подчеркнул, что Вашингтон оставался надежным партнером на протяжении многих десятилетий и продолжает им оставаться. По его словам, сегодняшние переговоры проходили на основе того, что Европа будет работать совместно с США.

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В ответ на вопрос журналиста о том, исключает ли британский премьер конфликт между его страной и Россией, он сказал, что весь смысл гарантий, которые он собирает для Украины, заключается в том, чтобы гарантировать мир и избежать возникновения новой войны в будущем.

"Я не хочу конфликта ни в Украине, ни в Европе, и уж точно не в Соединенном Королевстве. Я хочу стабильности в Соединенном Королевстве", - подчеркнул Стармер.

По словам британского премьера, лучший способ обеспечить эту стабильность - гарантировать, что Великобритания может защитить мирную сделку по Украине.

"Потому что наша история говорит нам об одном: если в Европе начнется конфликт, он выплеснется на наши берега", - добавил он.

Кроме того, британский премьер добавил, что любое мирное соглашение будет включать Россию. Тем не менее Москва не должна диктовать то, какие гарантии могут быть предложены Украине, учитывая историю российских нарушений в прошлом.

"Именно такой ситуации, как мне кажется, мы должны избежать в этот раз, и именно поэтому мы идем по этому пути", - объяснил он.

Помимо этого Стармер поделился, что европейский мирный план под руководством Великобритании обсуждался с президентом США Дональдом Трампом во время их телефонного разговора вечером 1 февраля.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности этого разговора, но я бы не стал делать этот шаг по этому пути, если бы не считал, что это даст положительный результат в плане обеспечения того, чтобы мы вместе - Украина, Европа, Великобритания и США - двигались к прочному миру", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Украина должна уступить РФ территории в обмен на гарантии безопасности. В администрации США считают, что на данный момент говорить о конкретных гарантиях еще рано.

Кроме того, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук говорил о том, что гарантии безопасности для Украины от США могут быть скрытыми. По его словам, не обязательно их выписывать в соглашении о полезных ископаемых.

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