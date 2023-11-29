Тон разговоров с американскими властями изменился, пишут СМИ.

В ноябре владельцы греческих нефтяных танкеров сократили количество перевозимой российской нефти. Как пишет Bloomberg, количество танкеров, отправляющихся в РФ, в ноябре сократилось на четверть по сравнению с прошлым месяцем и на 60% по сравнению с июнем.

По их данным, недавно американский Минфин отправил 30 фирмам, контролирующим около 100 нефтяных танкеров, письма с требованием предоставить информацию и документы о перевозках и компаниях, участвующих в них. Если требования не будут выполнены, то может дойти до тюремного заключения.

Представители двух страховщиков сказали журналистам, что в последние недели тон разговоров с властями изменился. Также Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких судов и их владельцев. По данным Bloomberg, большинство из них принадлежали российской судоходной компании "Совкомфлот".

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Кроме того, ранее американский Минфин напугал некоторых владельцев танкеров, потребовав объяснить, что они сделали для соблюдения ограничения цен на российскую нефть, установленного Группой семи.

Согласно открытым данным, в ноябре греческие танкеры перевезут 15 грузов флагманской московской нефти Urals. В октябре они перевезли 20 грузов.

"Если нынешние темпы экспорта сохранятся, а поставки уже запланированных грузов пойдут по плану, то поставки российской нефти в этом месяце могут сократиться примерно на 150 000 баррелей в день", - добавляет издание.

Ситуация с российской нефтью: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установке предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Уже в августе Bloomberg сообщал, что ценовой потолок не действует. По их данным, в июле страна-агрессор заработала на экспорте нефти рекордную сумму.

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