С 1 января будут приостановлены экспортные квоты, а с 1 марта 2024 года импорт и переработка российской нефти будут приостановлены навсегда.

Болгария намерена прекратить импорт сырой нефти из России в марте 2024 года. Решение было принято во избежание возможного политического кризиса в стране.

Как сообщает The Sofia Globe, согласно договоренностям руководящих партий, импорт российской нефти будет прекращен на два этапа. С 1 января будут приостановлены экспортные квоты, а с 1 марта 2024 года импорт и переработка российской нефти будут приостановлены навсегда.

Глава Минфина Болгарии, Ассен Васильев, подчеркнул, что такое решение полезно для граждан страны, поскольку оно останавливает экспорт и направляемые в Россию деньги и гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

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Заключенные договоренности также предназначены во избежание голосования по вотуму недоверия правительству, запланированному на 22 ноября.

Ранее, Болгария и другие страны Евросоюза получили исключение от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти до конца 2024 года.

Ситуация с российской нефтью

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

По итогам марта 2023 года России удалось продать нефти на уровне показателя, который фиксировался в апреле 2020 года - до начала полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на 17 апреля 2023 года экспорт российской нефти достиг "довоенного" показателя.

24 апреля 2023 года сообщалось о том, что экспорт сырой нефти из России не сокращается.

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что ща время войны РФ получила от продажи газа и нефти 550 миллиардов евро. В среднем в день Россия получает почти 900 миллионов евро для финансирования своей агрессии.

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