Запрет введен по 24 апреля.

Россия с 20 по 24 апреля ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Об этом со ссылкой на международные извещения для пилотов (NOTAM) сообщает Интерфакс.

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", — говорится в документе.

Как сообщается, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

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Ограничение судоходства в Черном море: что известно

15 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за ограничений свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей из Каспийского моря.

Украинские дипломаты призывают международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения эскалации ситуации в Азово-Черноморском регионе. "РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - отмечается в заявлении МИД.

Также отмечается, что этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

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Автор: Екатерина Лиманская