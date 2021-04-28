Так Москва отреагировала на высылку российских дипломатов.

МИД РФ выслал из страны дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

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Как сообщает "РБК", так Москва отреагировала на высылку российских дипломатов. Сообщения об ответных мерах опубликованы на сайте МИД РФ.

Так, послам трех стран балтийского региона был заявлен протест «в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников».

Теперь Россию должны покинуть два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. На это дается 7 дней.

В МИД РФ был также вызван посол Словакии. Ему заявили протест в связи с "необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности".

Москва в ответ объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии, они должны покинуть страну до 5 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров