По словам Путина, количество российских военнослужащих в Арктике будет расти.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в Арктике в условиях "обострения геополитического соперничества в регионе", сообщает Sky News.

Во время выступления на Международном арктическом форуме глава Кремля отметил, что Россия якобы "никогда никому не угрожала в Арктике". Тем не менее он добавил, что РФ готова "отстаивать свои интересы".

"Количество военнослужащих в Арктике будет расти", - сказал Путин.

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Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия сделает все для того, чтобы "укреплять глобальное лидерство в Арктике". Также он подчеркнул, что задачи РФ в регионе должны иметь "исторический масштаб с расчетом на десятилетия и на века".

"Арктика - это территория громадных возможностей для специалистов самых разных профессий", - добавил Путин.

В издании напомнили, что российский диктатор стремится увеличить объемы торговли по Северному морскому пути через арктические воды. Это связано с тем, что Россия смещает торговлю в сторону Азии из-за западных санкций, наложенных на страну за вторжение в Украину.

Деятельность России в Арктике

Ранее в Financial Times сообщали, что флагманский газовый проект российского диктатора Владимира Путина в Арктике потерял покупателей из-за санкций. Отмечается, что экспорт СПГ увеличивает доходы РФ, которые поддерживают ее экономику в военное время.

Кроме того, в Bloomberg писали, что следующее противостояние РФ с Западом состоится в богатой ресурсами Арктике. Отмечается, что Арктика является стратегическим приоритетом для президента России Владимира Путина.

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