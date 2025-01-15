Ограничения Вашингтона могут остановить добычу.

Санкции США в отношении танкеров и нефтебаз могут привести к серьезным сбоям в работе российских проектов в Арктике. Данная ситуация может привести к тому, что запасы нефти задержатся на складах.

Издание Reuters пишет, что все три российских арктических месторождения - Новый Порт, ARCO и Варандей, с объемом добычи около 300 000 баррелей в день, - находятся под угрозой.

По словам источников, суда и инфраструктура, необходимые для арктического нефтяного бизнеса России, на который приходится десятая часть морского экспорта нефти, уникальны.

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Нефть "Новый порт" с Новопортовского месторождения "Газпром нефти", где температура может достигать -55℃, ARCO с морской платформы "Приразломная" и "Варандей" с Тимано-Печорских месторождений "Лукойла" доставляются на плавучие хранилища "Умба" и "Кола" под Мурманском специальными судами ледового класса. Затем их перегружают на более крупные суда - Aframax или Suezmax, способные перевозить 100 000-140 000 тонн, в то время как суда меньшей вместимости могут перевозить 30 000 тонн, - для отправки на международный рынок.

По данным LSEG, по меньшей мере 15 танкеров, попавших под санкции США, включая танкеры "Штурман Щербинин", "Михаил Ульянов" и "Аулис", в течение последних двух месяцев активно участвовали в транспортировке российских арктических сортов нефти. Небольшие челночные танкеры были разработаны для работы в северных морях и имеют особую конструкцию.

"У нас нет возможности быстро заменить их. Ничего подобного нельзя купить в других местах. Суда были специально построены для этих проектов", - сказал один из источников.

Это может привести к тому, что у России останутся миллионы баррелей непроданной нефти в хранилищах. По словам источников, ограниченные мощности по хранению на всех трех проектах означают, что перебои с погрузкой в течение нескольких недель могут привести к сокращению добычи.

Новый Порт и Варандей предпочитают нефтепереработчики по всему миру за их высокое качество - оба сорта легкие, с содержанием серы 0,1-0,4%. Арктические сорта, которые до введения эмбарго ЕС в 2022 году закупались нефтеперерабатывающими заводами на северо-западе Европы, в последнее время стали раскупаться переработчиками в Индии и Китае.

"Цены на легкие арктические сорта нефти из России были выше предельных из-за их высшего качества", - сказал один из источников.

Однако Индия и Китай показали, что не готовы принимать нефть с танкеров, попавших под санкции, и начали искать замену российской нефти. Отсутствие на рынке российских арктических сортов нефти, вероятно, приведет к росту цен на флагманский американский сорт WTI.

Поскольку вся нефть с арктических проектов идет на экспорт, не существует логистической системы, которая позволила бы направить их в российскую внутреннюю нефтепроводную систему. Это означает, что если на эти сорта нефти не найдется покупателей, то их придется хранить в плавучих хранилищах, либо "Газпром нефти" придется сократить добычу.

Санкции США против России – главные новости

Последние санкции Вашингтона затрагивают более 180 танкеров и некоторые из крупнейших российских производителей нефти.

Некоторые суда с российской нефтью, попавшие под ограничения, стали на якорь у берегов Китая, пока грузоотправители обдумывают свои дальнейшие действия.

В то же время государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие предприятия Китая скупают сырую нефть с Ближнего Востока и других стран, потому что опасается перебоев в поставках топлива из-за ужесточения санкций против РФ и Ирана.

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