Существует неофициальный лимит в $500 млн для вывода капитала за рубеж.

Россия запретила западным компаниям, продающим свои российские активы, выводить вырученные средства в долларах и евро. Она ввела дополнительные меры валютного контроля де-факто в попытке поддержать слабеющий рубль.

Западные компании, выходящие из России, должны согласовывать цену продажи в рублях. Если продавцы настаивают на получении иностранной валюты, то сталкиваются с задержками и даже потерями в отношении сумм, которые могут перевести за рубеж, пишет The Financial Times.

В этом году курс рубля по отношению к доллару США снизился более чем на 20% и в августе превысил 100 рублей за доллар. Это стало "психологическим порогом" для президента Владимира Путина, вынудившим власти принять "паллиативные меры", говорит один из банкиров, участвовавших в недавних выходах западных компаний. "Это все равно, что накладывать пластырь на гангрену".

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Когда в июле началось ослабление рубля, российские власти сначала ввели ограничения, согласно которым уходящие компании могли бы забрать с собой деньги от продажи. При продаже активов в иностранной валюте западным компаниям предлагалось два варианта: перевести деньги на счет типа "С" в российском банке с жесткими ограничениями, либо перевести вырученные средства на счет за рубежом. В последнем случае сумма выплатили бы несколькими частями. В качестве альтернативы продавец мог сразу получить всю сумму в рублях на обычный счет в российском банке. Но на практике первые два варианта были очень сложными. Существует неофициальный лимит в $500 млн для вывода капитала за рубеж.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что долг каждого правительства – создавать "максимально благоприятные условия для своей валюты, поэтому мы создаем максимально благоприятные условия для рубля". "Рубль имеет абсолютный приоритет", – сказал Песков. Он добавил, что при решении вопроса об уходе иностранных компаний Россия руководствуется "своими интересами и выгодами".

Ситуация с рублем - детали

В понедельник, 30 октября, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российских топ-экспортеров отчитываться перед Центробанком РФ о валютных активах за рубежом. Таким образом планируется увеличить финансовый контроль и уменьшить дефицит иностранной валюты.

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