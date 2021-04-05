США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает Голос Америки.
Он подчеркнул, что США стоят плечом к плечу со своим партнером - Украиной - перед попытками запугивания со стороны России.
Пресс-секретарь Госдепартамента отметил, что у США вызывают обеспокоенность любые попытки Москвы запугать Украину, где бы эти попытки ни осуществлялись - на российской территории или на территории Украины.
"Мы попросили Россию дать объяснение этим провокациям. Но более важно то, что мы направили нашим украинским партнерам, - сигнал, призванный вновь заверить их (в нашей помощи)", - сказал Прайс.
Сегодня же, во время брифинга для журналистов в Белом доме, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отметила, что США по-прежнему обеспокоены ситуацией на границе между Украиной и Россией.
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Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
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