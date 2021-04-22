Александр Хара

Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины. Об этом, по данным российских СМИ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Минобороны РФ завершает проверку воинских частей и они будут отведены в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Но Украине стоит относиться к этому спокойно.

"Завершение учений" не означает прекращения войны

Во-первых, объявлен отвод войск "в связи с завершением учений". Очевидно, "учили" нас и новую американскую администрацию, ведь с ЕС все уже давно понятно. Но "завершение учений" не означает прекращения войны, тем более - возвращения оккупированных территорий.

Во-вторых, кто скажет точную цифру, какие силы и средства остались после "учений"? Российская Федерация таким скрытым образом еще до войны обновляла технику в Крыму, нарушая соглашения о временном пребывании на украинском полуострове Черноморского флота РФ.

В-третьих, никто не остановит Кремль, если он пожелает вернуть все на позиции да и еще более ловко, потому что учтут недостатки логистики. К тому же, они уже провели разведку относительно того, что и где у нас есть, а также, как мы этим управляем. Ну, и не стоит забывать про пятую колонну (РПЦ, ОПЗЖ...), которая будет иметь больше времени "мироточить".

И главное - "война является политикой, внедренной другими средствами". Если Владимир Путин может продвинуться в достижении своих целей, не применяя вооруженную силу открыто, то для него это еще лучше.

Ведь сейчас он имеет абстрактное приглашение от Байдена, который еще и хочет вести переговоры о стратегической безопасности. А также испуг старых европейцев, которые будут давить своими кластерами на суверенитет Украины. Вероятно, за "миролюбие" и "деэскалацию", как это неоднократно случалось, европейские партнеры захотят поощрить Путина, скажем, отменой некоторых санкций. Испуганные "красными линиями" "миролюбца", они точно не изменят свою позицию относительно членства Украины в НАТО, возможно, еще больше будут саботировать этот вопрос. Более того, кто знает, не будем ли мы иметь неформальное эмбарго на европейское оружие?

Конечно, это пока не подтвержденные фактами опасения, но в наши времена лучше быть умеренным пессимистом.

Александр Хара, аналитик украинского Центра оборонных стратегий

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