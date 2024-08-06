Есть такая пословица, что ожидание смерти страшнее самой смерти. Она очень точно описывает то, что сейчас происходит между Израилем и Ираном. Когда Тегеран ежедневно подает сигналы о возможном нападении, но не осуществляет его.

Геополитическая ситуация сейчас сложилась в пользу Израиля. Ведь он готов, он сделал первый шаг - нанес удар и ждет ответного удара. Израиль мобилизовал ресурсы, подтянул Соединенные Штаты, то есть, страна готова к войне.

А что Иран? Он не планировал, что убьют Ханию. Теоретически, он может нанести ответный удар. Однако ресурсов для того, чтобы вести войну, у Тегерана пока недостаточно. Поэтому если руководство Ирана разумное, оно отсрочит удар по Израилю и подготовится лучше. И тогда уже они будут играть не по израильским правилам, а по своим.

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То есть, они сами будут определять время и места для нанесения ударов. И в таком случае ситуация уже хуже для Израиля.

Вполне возможно, что им придется делать превентивный удар - такой вариант тоже возможен. Но в таком случае Израиль будет агрессором.

На фоне этого мы видим, что Россия начала передавать Ирану свое вооружение. Это неудивительно - Москва заинтересована в своем союзе с Ираном и видит в этом окно возможностей для укрепления своего альянса. А Иран может занять в этом альянсе довольно мощное место. Ведь сейчас он не сидит на месте: ищет союзников, возможности. И он находит их в виде Китая и России. Иран вступает в различные международные организации вроде БРИКС. Фактически, таким образом Тегеран сейчас разрывает свою блокаду, формируя собственный фронт.

А, кроме того, не стоит исключать и тот факт, что Россия действительно заинтересована в иранских ресурсах как для собственной экономики, так и для ведения войны против Украины.

Так, информация о том, что Россия передает Ирану вооружение, передовые системы, выглядит довольно символично на фоне сообщений, что в РФ якобы заканчивается вооружение. Однако следует понимать, что Россия продолжает регулярно производить оружие, она не бьет по Украине десятками ракет ежедневно. То есть, такая помощь Ирану из России означает лишь то, что в какой-то момент россияне могут чуть меньше ударить по Украине (но для Москвы это не столь критично, как иранский вопрос). Ведь, повторюсь, таким образом они демонстрируют свои союзнические намерения, готовность помогать, и влияют на тех политиков в Иране, которые сомневаются в сотрудничестве Тегерана и Москвы.

В этом случае возникает вопрос: может ли Россия отвечать за свои действия - поставки вооружения подсанкционной стране?

Но какая может быть военная ответственность страны, которая обладает самым большим ядерным арсеналом и является постоянным членом Совета безопасности ООН?

Тогда, возможно, новые санкции? Но проблема санкций заключается в том, что их нельзя вводить бесконечно. Всегда есть предел, за которым вы не можете больше ничего сделать.

Более того, вводя все новые санкции против России или Ирана, другие страны дают им больше возможностей объединиться в одну так называемую Ось зла. Каждое ограничение только способствует этому.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований