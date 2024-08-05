Израильский министр отметил, что "мир должен требовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществляет".

Иран предупредил Израиль о своем решении атаковать израильскую территорию. Это сообщение было передано через Венгрию.

Как пишет The Jerusalem Post, такое заявление сделал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на фоне интенсивных дипломатических усилий, направленных на избежание любых дальнейших военных действий, которые могут спровоцировать прямую войну между Исламской Республикой и Израилем.

"Сообщение Ирана было передано Израилю через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который позвонил непосредственно Кацу, чтобы объяснить, что получил эту информацию от и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери", – пишет издание. Видео дня

Кац отметил, что "мир должен требовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществляет".

Обострение между Ираном и Израилем

В конце июля в Тегеране был убит лидер политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. Впоследствии представитель Ирана в ООН Саид Иравани заявил, что Иран отомстит за ликвидацию Хании и проведет "спецоперацию" против Израиля.

Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что эрховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

5 августа Тегеран выпустил предупреждение для гражданской авиации с призывом избегать иранского воздушного пространства в ближайшее время. Примечательно, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал министрам иностранных дел стран "Большой семерки", что Иран может напасть на Израиль в течение ближайших 24-48 часов.

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