Он сказал, что вместе со всем миром гордиться президентом Украины, который прилагает все усилия для защиты украинского народа в условиях российской полномасштабной агрессии.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Об этом Моше Реувен Асман сказал в комментарии корреспонденту УНИАН. Главный раввин Украины отреагировал на очередные пропагандистские заявления Путина в адрес Зеленского. "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - отметил Моше Реувен Асман.

Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов. "В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - отметил Моше Реувен Асман.

Путин оскорбил Зеленского: что известно

Напомним, что сегодня во время выступления в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с детства имеет много другей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский - не еврей, а позор еврейского народа".

Также он сказал, что якобы не дает никаких оценок коллегам, но недоумевает, "как можно поддерживать неонацистское отребье".

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