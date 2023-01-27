Экспорт украинского зерна снова сокращается, поскольку Россия саботирует работу зернового коридора.

Из-за саботажа со стороны России резко сократилось количество судов, которые перевозят украинское зерно по так называемому "зерновому коридору". Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что в январе среднее количество зерновозов, выходящих из украинских портов, опустилось до 2,7 в сутки. А в течение последних дней - до 2,5 в сутки, что стало самым низким показателем за все месяцы существования "зернового коридора".

В министерстве прямо обвинили российскую сторону в блокировании работы коридора.

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Отмечается, что за первый месяц нового года из Украины было экспортировано всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре вывозили более 4 млн тонн.

В целом за время работы коридора было экспортировано 18,4 млн тонн зерна – 2,3 млн в Африку, 5,1 млн тонн в Азию, 7,5 млн тонн в Европу и 3,4 млн тонн на Ближний Восток.

Работа зернового коридора – последние новости

На днях стало известно, что Украина изменила подходы к работе зернового коридора из-за российского саботажа. Чтобы увеличить объемы экспорта, стали использовать более крупные суда.

В середине января один из сухогрузов, шедших через Турцию с украинским зерном, из-за поломки рулевого управления сел на мель и частично заблокировал Босфорский пролив.

За текущий маркетинговый год Украина почти вдвое сократила объемы экспорта пшеницы. В значительной степени это связано с оккупацией части сельскохозяйственных районов страны.

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