В настоящее время в Босфоре ожидают инспекции 117 судов с украинским зерном.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины объяснили, почему россияне блокируют работу "зернового коридора".

По словам замминистра агрополитики Маркияна Дмитрасевича, агропродукция вносит очень весомый вклад в поступление валютной выручки в Украину и для экономики в целом. Об этом он сообщил в эфире Украинского радио.

"Россияне пытаются "душить" нас экономически. Кроме того, эту ситуацию россияне используют на международной арене, ведь очень мало людей и политиков углубляются в технические детали "зерновой инициативы", насколько она эффективно работает и используются ли все возможности. То есть происходит манипуляция фактами", - отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время в Босфоре ожидают инспекции 117 судов. Для того, чтобы возобновить полноценную работу "зернового коридора", по мнению Дмитрасевича, прежде всего должно быть политическое давление на российскую сторону, которая создает эти искусственные проблемы в Босфоре.

Он подчеркнул, что на Россию должны давить не только Организация Объединенных Наций и Турция, но и другой цивилизованный мир, поскольку в результате блокировки "черноморской зерновой инициативы" цены на продовольствие растут не только в африканских странах и странах Азии, но и в Европе.

Дмитрасевич подчеркнул, что в ноябре 2022 года, когда россияне на несколько дней якобы приостановили свое участие, за это время очередь из судов, которая ожидала инспекцию, существенно сократилась.

Зерновой коридор - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный", а также создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов "зерновым коридором" из украинских портов упало до антирекордного показателя. Ведь в течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2-3 корабля в день. В конце января ситуация начала ухудшаться и суточное количество судов упало до 2,5. В Минагрополитики подчеркнули, что это обусловлено искусственным блокированием работы "зернового коридора" со стороны российских инспекторов.

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