Польские власти готовятся опубликовать доказательства подкупа евродепутатов российскими спецслужбами.

Польша намерена опубликовать документы о коррупционном влиянии Кремля на депутатов Европарламента. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью порталу i.pl.

"Сегодня мы знаем, что российские следы появились и в коррупции депутатов Европарламента. Наш министр внутренних дел скоро обнародует документы о влиянии российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента", – сказал Моравецкий.

На вопрос, идет ли речь о польских депутатах Европарламента, премьер уточнил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".

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По словам Моравецкого, многие европейские политики, общественные активисты и журналисты неосознанно становятся рупорами российской пропаганды. В этом контексте он упомянул попытки Беларуси атаковать польскую границу потоками нелегальных мигрантов. Польские власти получили много критики за то, что жестко пресекали попытки нелегалов попасть в страну через польско-беларускую границу.

"Это была попытка подорвать целостность Евросоюза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия напала на Украину, мы больше не могли принимать украинских беженцев. Эта попытка не удалась, но, к сожалению, на стороне оппозиции все еще есть журналисты и политические активисты, которые этого не понимают", – сказал Моравецкий.

Коррупционный скандал в Европарламенте – что известно

В декабре прошлого года вице-президент Европарламента Ева Кайли была арестована бельгийской полицией по подозрению в получении крупной взятки за помощь в лоббировании интересов Катара. В ходе обыска в доме у Кайли нашли крупные суммы наличности.

Также в рамках этого дела были задержаны еще четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери.

Дружественно настроенный к Кремлю премьер-министр Венгрии, пользуясь возможностью, предложил распустить Европарламент под предлогом борьбы с коррупцией в этом учреждении. Несколькими месяцами ранее Европарламент признал Венгрию недемократической страной

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