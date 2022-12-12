Кайли и еще трем лицам были предъявлены обвинения в Бельгии на фоне полицейского расследования относительно вероятной коррупции, связанной с Катаром

Власти Греции заморозили имущество и финансовые активы вице-президента Европарламента Евы Кайли и связанных с ней лиц.

Как сообщает Ekathimerini, Кайли и еще трем лицам были предъявлены обвинения в Бельгии на фоне полицейского расследования по делу о коррупции.

Решение о замораживании активов было принято главой греческого Управления по борьбе с отмыванием средств Хараламбосом Вурлиотисом.

Видео дня

Меры по замораживанию активов должны быть осуществлены финансовыми учреждениями и соответствующими государственными органами.

Задержание Кайли:

9 декабря 2022 года стало известно о том, что вице-президента Европарламента Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли.

Ранее прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини. В резиденции экс-депутата было найдено 500 тысяч евро наличными.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября. Финальный матч состоится 18 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: