Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, а потому следует упразднить этот орган в его нынешнем виде.

Как пишет издание Associated Press, заявления последовали после того, как Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму более 12 млрд евро из-за опасений, что правительство Орбана применяет жесткие меры в отношении независимости судебной системы, надзора за официальной коррупцией и ущемления прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против РФ, введенных за ее войну против Украины.

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Позиция Венгри и Орбана: подробности

Венгрия регулярно блокировала принятие жестких санкций в отношении России за ее вторжение в Украину, требуя смягчений то по российской нефти, то по газу, то выдвигая ультиматумы по отсутствию в санкционных пакетах атомной энергетики. Орбан заблокировал принятие санкций в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла.

Более того, в начале осени Орбан призвал снять все санкции с России до конца этого года, поскольку они, якобы, стали причиной инфляции и вообще негативно сказываются на экономике ЕС. Орбан также публично заявил, что Украина не сможет победить РФ с нынешней поддержкой стран Североатлантического альянса.