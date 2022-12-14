Глава транспортного комитета парламента Карима Делли заявила, что Катар мог вмешаться во внутренние обсуждения соглашения в парламенте.

Европарламент проверит, пытался ли Катар неправомерно повлиять на ключевое соглашение о воздушном транспорте, которое дает авиалинии Qatar Airways неограниченный доступ к рынку ЕС.

Как сообщает Politico, глава транспортного комитета парламента Карима Делли заявила, что Катар мог вмешаться во внутренние обсуждения соглашения в парламенте.

"Учитывая последние события, предоставление согласия на это соглашение на этом этапе может быть сложно, пока не будет установлено, что условия были прозрачными и беспристрастными", — отметила Делли, уточнив что комитет будет работать с внутренними расследованиями президента Европарламента, рассекречивая документы и заявления, "касающиеся Катара, если это будет нужно".

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С точки зрения потенциального отказа от ратификации соглашения, заключенного в прошлом году, она добавила, что комитет должен получить указания от Европейской комиссии "скоро сообщить нам о текущем процессе ратификации авиационного соглашения между ЕС и Катаром и сообщить нам, когда ожидается начало процедуры согласования".

Переговоры между ЕС и Катаром:

Авиационные переговоры между ЕС и Катаром подверглись резкой критике со стороны европейских авиакомпаний, опасавшихся недобросовестной конкуренции со стороны рейсов Qatar Airway в пункты назначения по всей Азии, а также прямых конкурентов Qatar Airways в Персидском заливе, чьи сообщения с Европой остаются ограниченными.

Соглашение заменяет серию двусторонних соглашений и представлялось как способ обеспечения честной конкуренции и единых социальных и трудовых стандартов. Однако часть европейского авиационного сектора осудила соглашение.

Санкции против России: ситуация в авиации

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России начали вводить санкции, которые прямо затронули и авиационную отрасль.

Так, еще в марте 2022 года авиационные гиганты Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Это привело к нехватке в РФ запчастей для ремонта самолетов.

Иностранные лизингодатели потребовали от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты. Однако, Россия отказалась это делать и, по сути, украла их у владельцев после того, как Владимир Путин подписал закон, которым российским авиакомпаниям разрешил использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

В конце марта крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала против РФ иск на 3,5 миллиарда долларов за украденные самолеты. А в апреле появилась информация о том, что американская Air Lease спишет самолеты, которые остались в РФ, более чем на $800 миллионов.

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