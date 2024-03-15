Он считает, что "рисовать" эти линии стоит именно для Москвы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина должна победить в войне с российскими захватчиками, а Россия - быть разгромлена.

Так он прокомментировал последние заявления французского президента Эммануэля Макрона, который уверен, что Запад не должен позволить России победить. Сообщение появилось в микроблоге X (ранее Twitter).

"Полностью поддерживаем Эммануэля Макрона. Мы не должны рисовать красные линии для себя, мы должны рисовать красные линии для России, и мы не должны бояться их придерживаться. Украина должна победить, Россия должна быть разгромлена", - добавил Ринкевичс.

Также президент перефразировал крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен"), написав "Russia delenda est".

Реакция Латвии на войну: последние новости

Напомним, во время полномасштабной войны в Украине Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин от 18 до 27 лет. Угроза возможного нападения России постоянно обсуждается на Западе.

В начале года стало известно, что страна вместе с Эстонией и Литвой построит оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью.

Также недавно латвийский Сейм принял решение о запрете импорта сельскохозяйственных продуктов из этих двух стран.

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