США только сейчас "вступили в схватку", считает собеседник издания.

Россия и Китай "явно" объединились в отношении пропаганды и дезинформации относительно войны в Украине.

Соединенные Штаты Америки и Запад в течение многих лет недостаточно инвестировали в противодействие такой дезинформации, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в комментарии CNN.

"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество медленно принимают и осознают, в какой степени Китай и Россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей", - сказал чиновник.

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По его словам, Пекин и Москва за долгие годы потратили десятки миллиардов долларов на дезинформацию, а американцы "только вступили в схватку" как страна и общество.

"Я думаю, что об этом говорили, но я не думаю, что мы вложили в это ресурсы и энергию, которые должны были бы. И это не значит, что люди не пытались. Только в последние годы мы все увидели темную сторону коммуникационных революций в цифровых технологиях", - добавил он.

Отношения Китая и России

Как известно, Китай только в 2023 году озвучил официальную позицию по войне в Украине, в которой не назвал Россию агрессором и выступил против санкций в отношении РФ. Они предложили политическое урегулирование войны, назвав ее кризисом.

Еще прошлым летом Министерство иностранных дел Украины заявило, что на уровне нарративов китайская интерпретация причин полномасштабной войны совпадает с российской.

В феврале стало известно, что Украина передала китайской стороне сигнал о том, что она хотела бы провести встречу.

По данным Reuters, глава КНР Си Цзиньпин намерен на следующей неделе приехать в Россию и встретиться с Владимиром Путиным.

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