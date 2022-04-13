Напомним, сегодня в Киев с визитом приедет президент Латвии Эгилс Левитс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.

Об этом он написал в Twitter.

"После столько ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, - это Российская Федерация", - написал Ринкевичс.

Ранее Латвия выделила 100 тыс евро на работу офиса прокурора Международного уголовного суда, который занимается расследованием совершенных Россией в Украине зверств.

2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине.

Президент Еврокомиссии также предложила Украине поддержку европейских специалистов для документирования военных преступлений российских оккупационных войск.

Британия назначила специального советника, который будет консультировать Украину в этом процессе - опытного судью Международного уголовного суда.

Сегодня в Киев с визитом приедет президент Латвии Эгилс Левитс.

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