Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.
Об этом он написал в Twitter.
"После столько ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, - это Российская Федерация", - написал Ринкевичс.
Ранее Латвия выделила 100 тыс евро на работу офиса прокурора Международного уголовного суда, который занимается расследованием совершенных Россией в Украине зверств.
2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине.
Президент Еврокомиссии также предложила Украине поддержку европейских специалистов для документирования военных преступлений российских оккупационных войск.
Британия назначила специального советника, который будет консультировать Украину в этом процессе - опытного судью Международного уголовного суда.
Сегодня в Киев с визитом приедет президент Латвии Эгилс Левитс.