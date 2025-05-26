Запасов техники в России может хватить для того, чтобы захватить небольшую страну.

Несмотря на потери на фронте, Россия могла бы начать еще одну войну, после окончания боевых действий в Украине.

"РФ сейчас по разным оценкам сожгла от 2/3, до почти 100% техники, которую они имели на складах хранения со времен Советского Союза. РФ сейчас находится под санкциями. И тех денег, которых у них было много в прошлые годы - их сейчас нет. Создать такие огромные запасы, которые делались во времена СССР, они не смогут. Они могут делать ограниченное количество техники, танков. И если они имеют целью захватить какую-то небольшую страну - возможно такого количества и будет достаточно", - сказал в эфире "24 Канала" бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Эксперт добавил, что для россиян война - это образ жизни. И если она закончится, это может парализовать власть оккупантов.

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"Ведь последние три года они живут исключительно сроками войны. В политике, пропаганде, экономике, обществе только война. Если не будет внешнего врага - врагов начнут искать внутри... Для России было бы интересно начать какую-то небольшую войну, чтобы получить быстрые результаты", - добавил Ступак.

Возможная война между РФ и Европой: что надо знать

Накануне глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что Россия готова будет напасать на страны Европы через 2-4 года после завершения войны в Украине. По его словам, это лишь вопрос времени.

Ранее журналисты The New York Times писали, что Россия наращивает силы недалеко от границы с Финляндией. Отмечается, что там фиксируется возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов.

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