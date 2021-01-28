23 января в России проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Роскомнадзор собирается оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», и YouTube за то, что соцсети не удалили «противоправные призывы» к «участию в несанкционированных публичных мероприятиях».

Читайте такжеВ Москве задержали брата НавальногоОб этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что штраф может составлять от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Протесты в России из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

23 января в РФ проходили акции в поддержку Навального. Силовики задержали более трех тысяч человек по всей России. Это рекордное число задержанных на митингах за всю историю современной РФ.

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Автор: УНИАН