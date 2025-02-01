ГУР отвергло ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словакии.

В Главном управлении разведки (ГУР) ответили на обвинения словацких властей о том, что якобы военные "подчиненного" ГУР Грузинского легиона были причастны к организации протестов в Словакии для подготовки к государственному перевороту.

Напомним, 31 января официальные лица Словакии выдвинули такие обвинения в адрес ГУР.

В Главном управлении разведки заявили, что внимательно изучили выдвинутые обвинения. В ГУР назвали их "гибридными и информационными операциями", направленными на подрыв европейских стран и сеяние раздора. В разведке отметили, что подобные обвинения являются очень серьезной угрозой для Украины и ее партнеров.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион"", - говорится в сообщении.

В ГУР объяснили, что в его структуре есть международный легион и он является многонациональным подразделением активных действий, которое участвует в боях с оккупантами на горячих участках фронта и "не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза".

"Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то оно не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР. Свой контракт с международным легионом ГУР это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", - объяснили ситуацию в разведке.

ГУР отвергло ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словакии.

"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно - за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", - рекомендовали в ГУР.

"Отмечаем, что именно Россия делает постоянные попытки посеять раздор между странами Свободного мира, дискредитирует европейских политиков, вмешивается в демократические выборы, организует уличные беззакония, а также осуществляет политические убийства на территории Европы", - подытожили в разведке.

Протесты в Словакии

Недавно Словакию охватили массовые протесты против промосковской политики правительства Роберта Фицо. Он намекнул, что считает эти протесты попыткой реализовать сценарий "цветной революции" по заказу внешних сил.

Также в последнее время словацкое правительство неоднократно обвиняло Украину во вмешательстве во внутренние дела Словакии, в частности в контексте протестов.

30 января на фоне массовых антиправительственных протестов словацкая полиция заявила о намерении депортировать гражданина Украины из-за якобы угрозы государственного переворота.

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