Среди прочего на побережье полигона "Опук" уже погружены в большие десантные корабли подразделения морской пехоты, техника, вооружение.

Российские военные, принимавшие участие во внезапных учениях в Крыму, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Об этом 23 апреля заявили в российском Минобороне, опубликовав видео отвода техники.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - утверждают в ведомстве.

Среди прочего на побережье полигона "Опук", где проходили учения, уже погружены в большие десантные корабли подразделения морской пехоты, техника, вооружение Каспийской флотилии и Черноморского флота.

Читайте также"Вторжение в Украину маловероятно": аналитики рассказали, почему РФ стягивает войскаПо данным Минобороны РФ, в активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.

Шойгу приказал до 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации.

Российские учения на полигоне "Опук" в Крыму

22 апреля российские военные заявили о проведении межвидовых учений на полигоне "Опук", расположенном в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи, в рамках внезапной проверки боеготовности.

В частности, в район проведения учений выводились корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа.

Также в учениях должны были принять участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, подразделения Воздушно-десантных войск.

В Минобороны РФ не уточняли, сколько личного состава и военной техники будет задействовано в учениях.

Позже стало известно, что Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова