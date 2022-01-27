Рыбаки против того, чтобы маневры российских военных отражались на их жизни.

Главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии Патрик Мерфи заявил о намерении членов организации помешать военным учениям Российской Федерации. Рыбаки выступают за сохранение биоразнообразия.

Об этом пишет местное издание RTE

В ассоциации указали, что дважды проводил разговоры с посольством РФ в Дублине. Российские дипломаты заверили, что заход рыболовецких суден в зону учений "безрассудно".

В свою очередь Мерфи заявил, что рыбаки не намерены направлять свои суда к кораблям российского флота, но "мы дали им понять, что продолжим ловлю рыбы в тех местах, где и всегда, а если это как-то повлияет на их учения - мы будем считать это мирным протестом".

Кроме того, в ассоциации возмущены из-за того, что учения затрагивают воды Ирландии, где рыбаки имеют полное право рыбачить.

"Представьте, если бы россияне подали заявку, чтобы пострелять из артиллерии на территории Ирландии на суше, как бы это восприняли? Для рыбаков это то же самое. Это наша территория, это наша "ферма", мы здесь зарабатываем. Почему кто-то может прийти в наши воды с такой целью, если это повлияет на нашу деятельность и биоразнообразие?" - заявил Мерфи.

Читайте такжеСША в письменном ответе России подтвердили, что двери НАТО для Украины остаются открытымиПосол РФ Юрий Филатов считает, что проблема вокруг российских учений "очень преувеличена" и они "не представляют никакой угрозы для Ирландии или кого-либо еще".

Как сообщал УНИАН, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении численности российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

26 октября во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о вероятности эскалации военного конфликта со стороны России.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится до вторжения в конце января – начале февраля 2022 года.

8 декабря советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь в случае эскалации со стороны России.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тыс.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В свою очередь в Швеции заявили о повышении уровня боеготовности страны в связи с накалом ситуации на границе Украины и России.

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