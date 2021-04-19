19 апреля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит ситуацию на российско-украинской границе.

Евросоюз готов прибегнуть к действиям и ввести санкции против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения и начала боевых действий на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска и технику.

Читайте такжеЗачем Россия стягивает войска к Украине: у Зеленского назвали цель ПутинаКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал

в видеообращении по случаю проведения сегодня заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"Ситуация в дальнейшем ухудшается на восточной границе Украины, а также в Крыму, где Россия размещает войска, боеприпасы и артиллерию. Надежда заключается в том, что Европа может говорить одним голосом, заявляя, что Россия должна отвести ее свои войска и прекратить обострение. Также Европа готова рассмотреть санкции, если произойдет пересечение "красных линий", - отметил Ландсбергис.

В частности, глава МИД Литвы объяснил, что в том случае, если начнутся новые боевые действия, Европа «не будет только сидеть и думать, а будет готова действовать».

Стягивание войск РФ к границе Украины

19 апреля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит ситуацию на российско-украинской границе.

Перед началом заседания вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

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Автор: Виталий Саенко