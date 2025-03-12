РФ хочет решить хотя бы одну задачу: эксперт оценил переговоры в Саудовской Аравии

Сейчас Россия не имеет успеха на большинстве участков фронта.

Результаты переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии были неожиданные для всех. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Максимум, что западные эксперты говорили, что могут возобновить обмен разведданными. Сейчас фактически мяч на стороне РФ... Хотя я лично не уверен, что Россия пойдет хотя бы на 30-дневное перемирие", - сказал Жирохов.

Эксперт добавил, что на фоне этих переговоров россияне продолжают давить на фронте. И особенно это касается Курской области. По словам Жирохова, россияне понимают, что Курщина является важным политическим козырем для Украины. И поэтому оккупанты пытаются нас оттуда как можно быстрее вытеснить.

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"На всех остальных направлениях я бы не сказал, что у них что-то получается. Кроме Покровского направления, есть определенные сдвиги в нашу пользу и на других. Пока что они тактического значения, я не могу сказать, что есть прорыв российской линии обороны. Но в целом потихоньку инициатива переходит к украинской армии. Поэтому конечно, россияне пытаются решить хотя бы одну задачу перед переговорами", - добавил эксперт.

Мирные переговоры: что известно

После переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, Вашингтон возобновил передачу военной помощи Киеву. Об этом в частности рассказал заместитель главы Минобороны Польши Павел Залевский. Между тем директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что прекратилась и пауза в обмене разведывательными данными с Украиной.

Между тем журналисты BBC отмечают, что США и Украине удалось договориться в том числе и благодаря содействию Великобритании. СМИ отмечает, что советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл разрабатывал план прекращения огня и дальнейшие шаги для его реализации.

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