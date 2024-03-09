Роберт Хабек заявил, что мышление политиков должно меняться вслед за изменениями в мире.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в очень резкой форме высказался о политике США. Он заявил, что современные политики просто перекладывают проблемы на следующее поколение.

"Решайте чертовы проблемы!" - цитирует Хабека издание Bild.

Он напомнил, что в США один из самых высоких уровней выброса CO₂. По его словам, правительство Байдена делает недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

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"Я слышу много разговоров и знаю, что ваше правительство приняло решение стать климатически нейтральным, как Европа, к 2050 году. Но вы очень-очень далеки от этого. США не идут по правильному пути", - подчеркнул политик.

При этом Хабек указал на плохой климатический баланс, в котором в первую очередь виноваты низкие цены на энергоносители в США. Немецкий министр считает, что мышление политиков должно меняться вслед за изменениями в мире.

"Политика - это не значит повторять то, что вы считали правильным 30 лет назад. Политик должен иметь дело с реальностью - такой, какая она есть", - подытожил Хабек.

Выход США из климатического соглашения - главные новости

4 ноября 2019 года США начали процесс выхода из Парижского климатического соглашения, подав официальное уведомление в ООН.

Решение выйти из Парижского соглашения принял в июне 2017 года президент США Дональд Трамп "за несправедливое экономическое бремя, возложенное на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков обязательствами США, заключенным в рамках Соглашения".

19 февраля 2021 года стало известно, что США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению.

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