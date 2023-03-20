По словам Гутерриша, миру нужны климатические меры на всех фронтах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны быстрее сократить выбросы.

Как пишет Reuters, в обращении Гутерриш отреагировал на шестой сводный отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC). Гутерриш назвал его "руководством по выживанию человечества" и призвал развитые страны взять на себя обязательство достичь нулевых выбросов примерно к 2040 году.

"Скорость роста температуры за последние полвека является самой высокой за 2000 лет. Концентрации углекислого газа самые высокие, по крайней мере, за 2 миллиона лет. Климатическая бомба замедленного действия тикает. ... Наш мир нуждается в климатических мерах на всех фронтах – во всем, везде, все сразу", - сказал Гутерриш.

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Отчет экспертов ООН по климату - что нужно знать

IPCC выпустила 37-страничный отчет, в котором суммированы результаты трех экспертных оценок воздействия и смягчения последствий изменения климата, выпущенных в прошлом году и в позапрошлом году. Документ также послужит руководством для подведения итогов глобальных изменений климата, которые произошли в этом году.

Его цель - прояснить ситуацию для политиков, когда они будут рассматривать дальнейшие действия по сокращению выбросов. К 2025 году, как предусмотрено Парижским соглашением, страны должны обновить климатические обещания.

Согласно IPCC, с существующей траекторией планета может нагреться на 3,2 градуса Цельсия к концу века и как минимум на 2,2 градуса, если уже существующие обещания будут выполнены. Согласно Парижскому соглашению 2015 года, ключевая цель мира - ограничить повышение температуры до 1,5 градусов. IPCC считает, что выбросы должны быть сокращены вдвое к середине 2030-х годов, чтобы на это был шанс.

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