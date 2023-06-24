Западные разведчики не понимали, какую цель преследует "повар Путина".

Представители разведки США считают, что глава "Вагнера" Евгений Пригожин уже довольно давно планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству. При этом неясно было, какова будет конечная цель.

Издание CNN пишет, что в начале недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса, известных как "Банда восьми", о перемещениях Вагнера и накоплении оборудования вблизи России, сказали двое из источников. Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу, заявили один представитель западной разведки и еще один человек, знакомый с разведкой.

Чиновник сказал, что они считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций в Украине преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству. Источник, знакомый с разведкой, сказал, что "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин относился к угрозам российским военным и куда он направит свои войска.

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В ночь на 24 июня 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Москвы. При этом Евгений Пригожин заявил, что намерен "остановить" военное руководство России.

Правда, поход на столицу РФ был недолгий. Уже вечером в этот же день Пригожин объявил, что разворачивает "вагнеровцев" в сторону полевых лагерей.

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