По словам Петера Сийярто, заявления его североевропейских и балтийских коллег являются обычной ложью.

Предоставление Венгрией разрешения гражданам России и Беларуси въезжать в Европейский Союз без проверок не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто.

По его словам, "наши североевропейские и балтийские коллеги продолжают кампанию лжи против Венгрии", при этом это не является чем-то необычным для провоенных политиков, "но такое пренебрежение фактами все равно вызывает тревогу".

"Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку эти лица все равно должны пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии. Все заявления североевропейских и балтийских коллег, которые ослеплены провойськовостью, являются обычной ложью", - отметил венгерский дипломат. Видео дня

Предоставление разрешения Венгрией россиянам въезжать в ЕС без проверок

В конце июля Венгрия разрешила россиянам и белорусам въезжать в Европейский Союз без проверок безопасности. При этом в ЕС были недовольны этим решением, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.

В частности, литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс заявил, что действия Венгрии, которая возобновила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, является пощечиной Европейскому Союзу, на которую Брюссель должен ответить.

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