По словам Петраса Ауштрявичюса, страны ЕС могут не признавать венгерские визы.

Действия Венгрии, которая возобновила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, являются пощечиной Европейскому союзу, на которую Брюссель должен ответить. Об этом в комментарии LIGA.net заявил один из инициаторов письма в Еврокомиссию, литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс.

Он вместе с другими парламентариями от стран-членов 67 в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен просит ограничить участие Венгрии в Шенгенском соглашении. По их мнению, члены Шенгенской зоны должны соответствовать набору установленных правил, в частности - по контролю на границе и выдаче виз.

"Выдача виз - основной критерий. Эта процедура должна соответствовать политике ЕС. В частности, санкциям, наложенным на третьи страны", - считает Ауштрявичюс. Видео дня

По его мнению, оценка несоответствия Венгрии начинается с выводов Еврокомиссии и решения Совета ЕС. При этом для принятия соответствующего решения должна быть единогласная позиция Совета Европы, и это - "главное препятствие".

"Решение Венгрии - пощечина ЕС. Оно встретило громкую оппозицию евродепутатов", - говорит Ауштрявичюс.

В письме депутаты, в частности, жалуются, что по венгерским визам в Евросоюз могут ездить российские шпионы и диверсанты, а это угрожает безопасности жителей ЕС. Как результат, на границах с Венгрией могут появиться пограничные проверки, а другие страны могут не признавать визы, выданные россиянам.

Упрощение выдачи виз для граждан РФ и Беларуси

Напомним, в конце июля Венгрия разрешила россиянам въезжать в ЕС без проверок. Отныне россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без проверок и переезжать в другие страны Евросоюза.

Впоследствии пресс-секретарь по вопросам миграции и внутренней безопасности ЕС Анита Гиппер заявила, что Европейская комиссия выяснит, не нарушает ли Венгрия правила Евросоюза при упрощении въезда для россиян и белорусов.

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