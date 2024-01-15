В Кремле заявили, что переговоры в Давосе по Украине бесперспективны, потому что там нет России.

В Кремле заявили, что переговоры в Давосе относительно мирных предложений Украины ничего не дадут, поскольку Россия не участвует в дискуссиях, пишет Reuters.

"Это просто разговоры ради разговоров", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дискуссиях по Украине в Давосе.

"Этот процесс не может быть направлен на достижение каких-то конкретных результатов по очевидной причине - мы в нем не участвуем. Без нашего участия любые дискуссии лишены какой-либо перспективы, каких-либо результатов", - сказал он.

Видео дня

Форум в Давосе - что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эммануэль Макрон и ключевые лидеры Ближнего Востока примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поставив переговоры о прекращении войны в Украине на первое место в повестке дня.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию, во время которого, в частности, примет участие в Давосском форуме.

По словам президента, он проведет важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику евроатлантической интеграции Украины, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины

Вас также могут заинтересовать новости: