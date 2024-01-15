В Давосе президент проведет важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд. Поблагодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить Справедливый мир на основе нашего видения", - заявил он.

Также, по словам Зеленского, он будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

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"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", - проинформировал президент.

Форум в Давосе - детали

Во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе встали вопросы Украины. В частности, на мероприятии выступили 16-летний мальчик из Бучи, у которого на глазах убили отца, и изнасилованная медсестра из Киевщины. Жертвы российской агрессии требуют от мирового сообщества справедливого наказания для тех, кто непосредственно совершал преступления против мирных, а также тех, кто давал преступные приказы, включая высшее российское руководство.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для Китая важно присоединиться к переговорам относительно мирного соглашения, которое положит конец войне между Россией и Украиной.

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